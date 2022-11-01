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Жители Абатского района передали тюменским мобилизованным внедорожник и теплые вещи

Общество, 10:37 29 ноября 2022

АНО ИИЦ "Сельская новь" | Фото: АНО ИИЦ "Сельская новь"

Внедорожник для военнослужащих приобрели жители Абатского района Тюменской области. Они инициировали акцию "Автомобиль фронту!". К сбору подключились предприятия и организации, неравнодушные жители. Дом культуры муниципалитета провел 9 благотворительных концертов.

Как сообщает информационный центр правительства региона, за короткое время удалось собрать более 800 тыс. рублей. На них приобрели УАЗ "Патриот". Установили силовой бампер, бронировали топливную систему, закупили дополнительные расходные материалы.

В машину также погрузили посылки для мобилизованных с термобельем, шапками, балаклавами, термосапогами и рациями.

Инициативная группа передала автомобиль воинской части в Тюмени, там же состоялась встреча с земляками-военнослужащими, которые передали привет родным и близким, благодарность абатчанам за неравнодушие, поддержку и помощь.

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# мобилизация

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