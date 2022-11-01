В Тюмени начали лечить опухоли поджелудочной железы с помощью имплантации золотых меток

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Технологию имплантации золотых меток в поджелудочную железу у пациентов, которым планируется лучевая терапия по поводу злокачественных новообразований этого органа внедрили специалисты тюменского Медицинского города. Такой подход применяется к тем, у кого есть противопоказания к хирургическому лечению, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам заведующего отделением эндоскопии и эндоскопической хирургии медгорода Константина Щепкина, золотые метки, которые устанавливаются с помощью специальной иглы под внутривенной седацией, помогают радиотерапевтам определить границы опухоли для максимально точного лучевого воздействия. Золото не наносит вреда организму человека, а также является рентгенпозитивным материалом, который отчетливо видно во время излучения.

"Особенность лучевого лечения рака поджелудочной железы в том, что в процессе используются более высокие дозы облучения за меньшее количество сеансов. Такой режим лучевого воздействия на опухоль применяется в силу биологических особенностей органа", — дополнила заведующая радиотерапевтическим отделением № 2 Анна Логвиненко.

В силу того, что поджелудочная железа окружена жизненно важными органами и крупными сосудами, радиотерапевты должны быть максимально точны в том, чтобы не повредить здоровые органы. Выполняя процедуру облучения, метки служат навигацией для направления изодозы, помогая радиотерапевтам максимально точно облучать опухолевые клетки, при этом минимально воздействуя на окружающие опухоль здоровые ткани.

Передовые ультразвуковые эндоскопы, с помощью которых устанавливаются метки, стали доступны благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Медицинский город стал четвертым в России онкоцентром, практикующим такой метод лечения. Ранее подобная форма лечения рака поджелудочной железы была доступна только в трех онкоцентрах – в Свердловском областном онкодиспансере, Челябинском областном онкологическом диспансере и в НМИЦ им. Н. Н. Блохина в Москве.