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Тюменские спасатели станут еще оперативнее, их перевели на 112

Общество, 13:58 29 ноября 2022

с сайта ТОСЭР | Фото: с сайта ТОСЭР

Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР) вошла в систему 112 как отдельная экстренная служба.

"Граждане звонят на 112 и сообщают о различных происшествиях. В системе есть 01, 02, 03, 04 и так далее. ТОСЭР работала через "01". Согласно изменениям в нормативно-правовых актах в 112 должны быть все экстренные службы как самостоятельные. Это сделано для экономии времени и быстрого реагирования на происшествие", – объяснил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Заявитель набирает 112 и называет проблему, оператор передает информацию спасателям в том случае, если человеку могут помочь именно сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования.

"Оператор 112 сразу направляет нам вызов на реагирование, а не как раньше по цепочке, состоящей из заявителя, диспетчера 01, нашего оперативного дежурного, заявителя", – заключил Евгений Булкин.

Инна Пахомова

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# спасатели , ТОСЭР

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