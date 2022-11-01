Для жителей Тюменской области работают три медицинских чата в Telegram

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три медицинских чата, через которые жители региона могут задать вопрос, рассказать о проблеме и получить ответ на нее, работают в Telegram с понедельника по субботу с 8 до 20 часов. Пациентам представители медорганизаций отвечают в течение двух часов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Жители могут уточнить информацию о записи на приём к врачу или обследование, вызове врача на дом, наличии очередей в поликлиниках, этичности медперсонала, трактовки нормативных документов.

В медчатах не предусмотрено обсуждение работы скорой медицинской помощи, экстренной госпитализации, а также вопросов назначенного лечения, постановки диагноза, стоимости лекарственных препаратов.

Для того чтобы присоединиться, необходимо перейти по ссылкам: "Тюмень. Здоровье", "Тюменская область. Здоровье", "Тобольск. Здоровье".