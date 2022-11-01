II этап Кубка России по биатлону сезона стартует в Увате в первый день зимы

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II этап Кубка России по биатлону сезона 2022-2023 пройдет в Увате с 1 по 4 декабря. На Биатлонном центре им. А. И. Тихонова сразятся за победу лучшие биатлонисты страны.

1 декабря спортсмены сойдутся в индивидуальных гонках, 3 – в спринте, а 4 – в смешанных эстафетах.

Болельщики смогут наблюдать за соревнованиями и поддерживать участников с трибун, а также все гонки будет транслировать в прямом эфире канал "Матч ТВ".

На площади биатлонного центра развернуться торговые ряды с горячей ухой, выпечкой, шашлыками, чаем и кофе, сладостями, игрушками и сувенирами.

Как напоминает пресс-служба администрации Уватского района, Кубок России состоит из VI зимних этапов, которые так же принимают Ханты-Мансийск, Тюмень, Рыбинск и Сочи. I этап уже завершился, но из-за морозов в Ханты-Мансийске состоялись только спринтерские гонки, в которых победителями стали Саид Халили и Анастасия Гореева.