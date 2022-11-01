Каток на Южном пруду в Тюмени откроют после 10 декабря

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Каток на Южном пруду зальют, когда толщина льда достигнет 40 см, на нем не будет сколов и трещин. Это произойдет в десятых числах декабря, сообщает администрация Тюмени.

Готовность будущей площадки оценил исполняющий обязанности руководителя Калининского административного округа Олег Савчук и представители Службы заказчика по благоустройству.

Всего на территории Калининского округа создадут 15 ледовых площадок и кортов в скверах и во дворах. Самые большие появятся в экопарке Затюменский и Комсомольском сквере.

На Южном пруду, прудах Плехановском, Оловянникова, Полевом и Березовом, на реке Бабарынка, озере Цимлянском, установили 22 информационные таблички "Проход (переезд) по льду запрещен".