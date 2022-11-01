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Тюменские волонтеры-медики обучили старшеклассников приемам первой помощи

Общество, 17:47 29 ноября 2022

Минздрав России | Фото: Минздрав России

Восемь команд тюменских старшеклассников обучили приемам первой помощи волонтеры-медики Тюменского медицинского университета в течение трех недель. Итогом обучения стал чемпионат.

Победила команда "Зеленый ритм", сообщает Министерство здравоохранения РФ. Ребята получили термокружки, блокноты, ручки с символикой проекта.

Также организаторы провели квиз Medical brain battle, экскурсии в симуляционный центр Тюменского медуниверситета, на кафедру анатомии вуза и в Перинатальный центр. Кроме этого, прошло занятие по профориентации, которое посетили почти 60 школьников.

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# волонтеры-медики , Минздрав России , первая помощь , школьники

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