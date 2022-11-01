Тюменские волонтеры-медики обучили старшеклассников приемам первой помощи

| Фото: Минздрав России | Фото: Минздрав России

Восемь команд тюменских старшеклассников обучили приемам первой помощи волонтеры-медики Тюменского медицинского университета в течение трех недель. Итогом обучения стал чемпионат.

Победила команда "Зеленый ритм", сообщает Министерство здравоохранения РФ. Ребята получили термокружки, блокноты, ручки с символикой проекта.

Также организаторы провели квиз Medical brain battle, экскурсии в симуляционный центр Тюменского медуниверситета, на кафедру анатомии вуза и в Перинатальный центр. Кроме этого, прошло занятие по профориентации, которое посетили почти 60 школьников.