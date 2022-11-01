Более 56 тысяч тюменских школьников приняли участие в олимпиаде "Безопасные работы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56,5 тыс. тюменских школьников стали участниками онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", сообщает ГУС Тюменской области.

Изначально олимпиада была рассчитана на три недели, но в связи с большой популярностью срок организаторы продлевали еще на неделю.

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится уже третий год подряд. Задания разрабатываются под разный возраст участников: для начальной школы – одни, для среднего звена — другие. При этом малыши имеют возможность проходить олимпиаду вместе с родителями.

"Второй год вместе с сыном выполняли задания олимпиады "Безопасные дороги". В этом году он пошел в новую школу, поэтому важно было проговорить сценарии поведения на дороге и во дворе. Были и задания для велосипедистов, что для нас очень актуально. Эта олимпиада очень помогает молодым родителям", – прокомментировала мама тюменского школьника Екатерина Созонова.

По всей стране участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году приняли более четырех млн 458 тыс. учащихся 1–9-х классов. Это на 700 тыс. больше, чем в 2021 году.

Олимпиада прошла при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Одна из его целей – повышение безопасности на дорогах (сокращение смертности в 3,5 раза к 2030 году).