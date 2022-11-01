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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Александр Моор поздравил победителей и призеров двух Национальных чемпионатов профмастерства

Общество, 20:08 29 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финалистов национального чемпионата "Абилимпикс" и всероссийского состязания "Навыки мудрых" чествовали в правительстве Тюменской области 29 ноября. Благодарственные письма победителям, призерам и обладателям медальонов за профессионализм, а также их наставникам вручил глава региона Александр Моор.

"Мы восхищаемся мужеством и силой духа представителей движения "Абилимпикс". Своим примером вы доказываете, что нет ничего невозможного для человека, если он стремится к поставленным целям и верит в свою мечту. Региональная сборная взяла 16 медалей, установила новую высокую планку, на которую будут равняться все будущие участники конкурса", – подчеркнул губернатор.

Он также отметил блестящие результаты старшего поколения на V Национальном чемпионате "Навыки мудрых", где тюменцы завоевали шесть наград, что вдвое больше, чем в 2021 году.

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Добавим, в рейтинге регионов по количеству медалей Тюменская область заняла четвертое место.

Инна Кондрашкина

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# Александр Моор , благодарственное письмо , награждение , чемпионат Абилимпикс

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