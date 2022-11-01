Александр Моор поздравил победителей и призеров двух Национальных чемпионатов профмастерства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финалистов национального чемпионата "Абилимпикс" и всероссийского состязания "Навыки мудрых" чествовали в правительстве Тюменской области 29 ноября. Благодарственные письма победителям, призерам и обладателям медальонов за профессионализм, а также их наставникам вручил глава региона Александр Моор.

"Мы восхищаемся мужеством и силой духа представителей движения "Абилимпикс". Своим примером вы доказываете, что нет ничего невозможного для человека, если он стремится к поставленным целям и верит в свою мечту. Региональная сборная взяла 16 медалей, установила новую высокую планку, на которую будут равняться все будущие участники конкурса", – подчеркнул губернатор.

Он также отметил блестящие результаты старшего поколения на V Национальном чемпионате "Навыки мудрых", где тюменцы завоевали шесть наград, что вдвое больше, чем в 2021 году.

Добавим, в рейтинге регионов по количеству медалей Тюменская область заняла четвертое место.

Инна Кондрашкина