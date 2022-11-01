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На Тюменском НПЗ вышли на доаварийный объем отгрузки нефтепродуктов

Губернатор, 13:21 30 ноября 2022

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

На доаварийную отгрузку нефтепродуктов и выпуск полной линейки продукции вышел Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В самом начале года на заводе произошел пожар. Вышла из строя установка замедленного коксования. Она является частью технологического комплекса, обеспечивающего высокую глубину переработки нефти", - уточнил глава региона.

По его словам, на заводе приложили все усилия, чтобы ввести установку в эксплуатацию максимально быстро. С января по май провели промышленную экспертизу и диагностику оборудования на всех блоках технологической площадки. После демонтажа поврежденных конструкций в июне начали возводить металлоконструкции, монтировать внутренние устройства и трубопроводы на двух пострадавших блоках. Все работы завершили в ноябре.

Александр Моор подчеркнул важность проведенного восстановления, ведь бесперебойная работа такого крупного предприятия – это гарантированные отчисления в областной бюджет.

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# Александр Моор , нефтепродукты

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