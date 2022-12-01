В Тюмени чемпионат по ледолазанию пройдет в дисциплине "комбинация"

| Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер"

Чемпионат по ледолазанию в дисциплине "комбинация" пройдет в Центр туризма и краеведения Тюмени (ул. Перекопская, 34) 11 декабря, начало - в 8 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В соревнованиях могут участвовать девушки и юноши от 10 до 21 года. Дисциплина "комбинация" - это произведение результатов в дисциплинах "скорость" и "трудность". Соревнования на скорость – индивидуальное лазание (три попытки), на трудность – трассы с верхней страховкой.

Заявки принимают до 8 декабря по электронной почте: lina1993_04@mail.ru. Подробности в группе.