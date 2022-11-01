Тюменцы на создание фильмов о промышленности могут получить субсидию до 10 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на создание документальных фильмов о промышленности запустили Минкультуры и Минпромторгом РФ. Для короткометражных неигровых фильмов будет выделена субсидия в размере до 3 млн рублей, для полнометражных – до 10 млн рублей.

Отбор кинокартин будет проходить с 2023 года. Об этом рассказал директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко на международном форуме-выставке "Российский промышленник".

По итогам первого конкурса эксперты отберут проекты в категории "Индустриальное кино". Также картины будут оценивать представители российской промышленности.

Как заметили организаторы, благодаря изменениям в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" все неигровые фильмы могут получить полное финансирование.