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Тюменцы на создание фильмов о промышленности могут получить субсидию до 10 миллионов рублей

Общество, 16:34 30 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на создание документальных фильмов о промышленности запустили Минкультуры и Минпромторгом РФ. Для короткометражных неигровых фильмов будет выделена субсидия в размере до 3 млн рублей, для полнометражных – до 10 млн рублей.

Отбор кинокартин будет проходить с 2023 года. Об этом рассказал директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко на международном форуме-выставке "Российский промышленник".

По итогам первого конкурса эксперты отберут проекты в категории "Индустриальное кино". Также картины будут оценивать представители российской промышленности.

Как заметили организаторы, благодаря изменениям в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" все неигровые фильмы могут получить полное финансирование.

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# кино , промышленность , субсидия

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