1,42 млрд рублей региональной поддержки получили предприниматели в Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

1,42 млрд рублей региональной поддержки получили предприниматели за 10 месяцев 2022 года. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Сегодня эти цифры обсудили с коллегами в Тюменской областной Думе. Там состоялось заседание Общественного совета федерального проекта "Предпринимательство", его реализует партия "Единая Россия"", - сообщил он.

По его словам, на 2 тыс. 149 единиц выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в регионе 67 тыс. 739 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Число рабочих мест в малом и среднем бизнесе выросло на 8%, превысив 310 тыс. человек. За год в Тюменской области более чем вдвое снизилась доля компаний, столкнувшихся с избыточным административным давлением.

"Впереди еще много работы: в развитие того, что уже сделано, и для решения новых задач. Приоритет — развитие муниципалитетов, а значит усиление в направлении обучения, продвижения, создания и проработки бизнес-моделей", - подчеркнул Андрей Пантелеев.