Уникальную мультимедийную выставку об Украине открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую уникальную мультимедийную выставку "Украина. На переломах эпох" открыли 30 ноября в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Она продлится до 14 декабря, вход на экспозицию бесплатный.

Посетители смогут совершить путешествие сквозь века от основания Древнерусского государства до современности. Наряду с уникальными фотографиями, видеоматериалами и кинохрониками на выставке экспонируются карты, плакаты и многочисленные архивные документы.

"Здорово, что у жителей Тюменской области есть возможность ознакомиться с историей этой большой страны. Выставка поможет посетителям лучше понять истоки происходящих сегодня событий. Осмыслить, что на самом деле русские и украинцы – народы, которые неразрывно связаны друг с другом единой историей. Надеюсь, экспозиция станет мощным и эффективным ресурсом проведения уроков и различных воспитательных мероприятий. Ведь формирование чувства патриотизма, гордости за свою родину – это главная тема сегодняшнего дня. Для этого очень важно хорошо знать историю", - подчеркнула заместитель главы Тюмени Вера Соловьева. И выразила надежду на то, что экспозиционные залы всегда будут переполнены.

Кстати, по словам главного специалиста пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Данила Шарохина, на посещение выставки уже поступили заявки.

Он отметил, что целевая аудитория экспозиции широкая: студенческие и трудовые коллективы, семьи, в том числе с детьми старше 12 лет, жители региона, которым интересна история.

Выставка охватывает весь период российско-украинских взаимоотношений, помогает самостоятельно осмыслить сегодняшний день, получив полную достоверную информацию.

"Здесь нет негативизации украинского народа. Мы говорим о том, что это наши братья, в наших планах только мир и дружба. Но затрагиваем и проблематику, происходящую сегодня, предпосылки, которые были в прошлом, и лейтмотивом пускаем мысль о возможности светлого будущего между нашими народами, потому что нас объединяет культура, религия и генетика", - пояснил эксперт.

Первыми на экскурсию прошли кадеты школы № 68. Экскурсовод рассказал им малоизвестные факты из истории Новороссии, о происхождении слова "Украина" и о том, кого называли на Руси украинцами, о попытках расчленить славянский мир в разные исторические периоды. Ребята узнали о цене освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, о героях и антигероях, пособниках нацистов — бандеровцах.

Инна Кондрашкина