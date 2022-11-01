  • 30 ноября 202230.11.2022среда
  • USD61,0742
    EUR63,3882
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Уникальную мультимедийную выставку об Украине открыли в Тюмени

Общество, 18:25 30 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую уникальную мультимедийную выставку "Украина. На переломах эпох" открыли 30 ноября в историческом парке "Россия – моя история" в Тюмени. Она продлится до 14 декабря, вход на экспозицию бесплатный.

Посетители смогут совершить путешествие сквозь века от основания Древнерусского государства до современности. Наряду с уникальными фотографиями, видеоматериалами и кинохрониками на выставке экспонируются карты, плакаты и многочисленные архивные документы.

"Здорово, что у жителей Тюменской области есть возможность ознакомиться с историей этой большой страны. Выставка поможет посетителям лучше понять истоки происходящих сегодня событий. Осмыслить, что на самом деле русские и украинцы – народы, которые неразрывно связаны друг с другом единой историей. Надеюсь, экспозиция станет мощным и эффективным ресурсом проведения уроков и различных воспитательных мероприятий. Ведь формирование чувства патриотизма, гордости за свою родину – это главная тема сегодняшнего дня. Для этого очень важно хорошо знать историю", - подчеркнула заместитель главы Тюмени Вера Соловьева. И выразила надежду на то, что экспозиционные залы всегда будут переполнены.

Кстати, по словам главного специалиста пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Данила Шарохина, на посещение выставки уже поступили заявки.

Он отметил, что целевая аудитория экспозиции широкая: студенческие и трудовые коллективы, семьи, в том числе с детьми старше 12 лет, жители региона, которым интересна история.

Выставка охватывает весь период российско-украинских взаимоотношений, помогает самостоятельно осмыслить сегодняшний день, получив полную достоверную информацию.

"Здесь нет негативизации украинского народа. Мы говорим о том, что это наши братья, в наших планах только мир и дружба. Но затрагиваем и проблематику, происходящую сегодня, предпосылки, которые были в прошлом, и лейтмотивом пускаем мысль о возможности светлого будущего между нашими народами, потому что нас объединяет культура, религия и генетика", - пояснил эксперт.

Первыми на экскурсию прошли кадеты школы № 68. Экскурсовод рассказал им малоизвестные факты из истории Новороссии, о происхождении слова "Украина" и о том, кого называли на Руси украинцами, о попытках расчленить славянский мир в разные исторические периоды. Ребята узнали о цене освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, о героях и антигероях, пособниках нацистов — бандеровцах.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вера Соловьева , выставка , исторический парк «Россия - моя история» , кадеты , Украина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 30.11.2022Уникальную мультимедийную выставку об Украине открыли в Тюмени
18:15 30.11.2022В Тюменской области 12 сельских больниц реконструируют в 2022 году
18:04 30.11.2022Более 40 членов семей мобилизованных обратились в социальную гостиную в Аромашевском районе
17:53 30.11.20221 декабря - события дня