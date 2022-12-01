Ранее судимого тюменца задержали с 11 граммами гашиша

| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Ранее судимого тюменца 1969 г. р. задержали на ул. Иркутской в Тюмени с бумажным свёртком. Как показала экспертиза, в нем оказалось более 11 граммов гашиша, сообщает региональное УМВД.

Мужчина рассказал оперативникам, что накануне занимался ремонтом машины в гараже и услышал подозрительные звуки за дверью. Посмотрев видео по своим камерам видеонаблюдения, тюменец заметил двух мужчин, которые старательно что-то искали в снегу. Открыв дверь, он спугнул незнакомцев, после чего они убежали. Подозреваемый решил проверить сугроб и обнаружил сверток с неизвестным веществом. Находку он сохранил у себя и продолжил заниматься ремонтом автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.