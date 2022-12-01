Тюменские студенты стали вторыми на всероссийских соревнованиях по расследованию киберпреступлений

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Студенты ТюмГУ Денис Габербуш, Леонид Чернятин и Никита Мокринский заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по расследованию инцидентов и киберпреступлений "Capture the Intruder". Всего в финале участвовали 17 команд, сообщает вуз.

Участники решали задания из разных областей информационной безопасности. Капитан тюменской команды Денис Габербуш рассказал, что в отборочном туре были как практические задания, требующие определенных навыков, таких как криптография, реверс-инженерия и разведка на основе открытых источников, так и вопросы, требующие развернутого теоретического ответа, касающегося сетевых технологий, уязвимостей операционных систем, анализа программ и аспектов работы компьютерного криминалиста.

"Финал был максимально приближен к реальным действиям инженера по компьютерной криминалистике. Нам нужно было проанализировать программу, изучить сетевой трафик и найти в нем артефакты, а также отыскать среди легитимных файлов скрытую злоумышленником информацию. Мы очень рады призерству, так как мы смогли обойти именитые сильные команды", - говорит он.

Турнир "Capture the Intruder" прошел в Московском техническом университете связи и информатики.