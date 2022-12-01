Тюменские студенты провели концерты для гостей из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона

| Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Творческие концерты для граждан Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона устроили студенты в пунктах временного размещения в Тюмени, сообщает пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Авторы-исполнители за полчаса представили пять композиций под аккомпанемент гитары, кахона и перкуссии. Участники проекта "Премьера" спели хиты групп "Браво" и "Звери".

Во время импровизированного концерта гостям из новых регионов России вручили открытки с добрыми пожеланиями, словами поддержки и приветами от горожан. А после мероприятия передали собранные детям сладости, игрушки и книжки.

"Мы считаем, что сейчас особенно важно быть человечными и добрыми друг к другу. Поэтому решили выступить в пунктах временного размещения. Думаю, что язык творчества понятен абсолютно каждому, а с помощью доброй песни можно объединить сердца", — рассказала солистка сообщества авторов-исполнителей Миля Бегежанова.

Ранее команда творческой лаборатории "Премьера" организовала благотворительную акцию "Творим добро". В течение 10 дней все желающие могли подписать открытку с добрыми пожеланиями и словами поддержки. А в специальных боксах добра оставить сладости, игрушки и книги для детей. Всего собрали 12 пакетов с гуманитарной помощью и подписали 250 дизайнерских карточек.