В Тобольском районе открыли ледовую переправу через Иртыш

| Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте

Ледовую переправу через р. Иртыш открыли в районе д. Бекерево в Тобольском районе 1 декабря.

Как сообщает администрация муниципального образования, по ней разрешено движение транспортным средствам с максимальной массой не более 5 тонн.

Зимние автотрассы и ледовые переправы в труднодоступных поселениях Тобольского района обустроят к 22 декабря. Напомним, ранее ледовую переправу для легковых автомобилей массой до трех тонн открыли в Уватском районе.