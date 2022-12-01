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В Тобольском районе открыли ледовую переправу через Иртыш

Общество, 17:17 01 декабря 2022

администрация Тобольского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте

Ледовую переправу через р. Иртыш открыли в районе д. Бекерево в Тобольском районе 1 декабря.

Как сообщает администрация муниципального образования, по ней разрешено движение транспортным средствам с максимальной массой не более 5 тонн.

Зимние автотрассы и ледовые переправы в труднодоступных поселениях Тобольского района обустроят к 22 декабря. Напомним, ранее ледовую переправу для легковых автомобилей массой до трех тонн открыли в Уватском районе.

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# ледовая переправа

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