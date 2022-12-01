В Тобольском районе открыли ледовую переправу через Иртыш
| Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте
Ледовую переправу через р. Иртыш открыли в районе д. Бекерево в Тобольском районе 1 декабря.
Как сообщает администрация муниципального образования, по ней разрешено движение транспортным средствам с максимальной массой не более 5 тонн.
Зимние автотрассы и ледовые переправы в труднодоступных поселениях Тобольского района обустроят к 22 декабря. Напомним, ранее ледовую переправу для легковых автомобилей массой до трех тонн открыли в Уватском районе.