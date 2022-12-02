Книгу известной детской писательницы презентуют в формате пижамной вечеринки в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентацию книги "Баю-баю-бамс" проведет резидент творческой арт-площадки "VКремле", известная детская писательница Зуля Стадник в Гостином дворе на Красной площади в Тобольске 3 декабря, начало в 19 часов. Событие пройдет в формате пижамной вечеринки.

"Гостей ждут приключения и игры с веселым сном-проказником Степкой, печенья с предсказаниями и звездное небо, исполняющее желания. Маленький гость, который расскажет свой самый интересный сон, получит от писательницы в подарок книгу", — написали организаторы встречи.

Посетители могут прийти в пижамах, кигуруми, взять с собой подушки и пледы. Те, кто придут в пижамах, получат печенье с предсказанием.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Записаться на презентацию можно, написав в личные сообщения Зуле Стадник.