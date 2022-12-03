Александр Моор поздравил юристов Тюменской области с профессиональным праздником

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Работники юридических специальностей создают основу правового государства, защищают права граждан, способствуют росту правовой культуры.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя юристов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

По словам главы региона, роль и участие юристов Тюменской области в повышении открытости деятельности государственной власти и органов местного самоуправления, эффективности управленческих решений высоки.

"Благодарю специалистов отрасли за верность выбранному делу, за вклад в обеспечение стабильности и правопорядка, за важную просветительскую работу и проведение консультаций, необходимых людям. Желаю вам здоровья, счастья, успехов! Пусть ваш опыт и знания, честное служение закону способствуют укреплению государства и развитию общества", - сказал Александр Моор.