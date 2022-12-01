Памп-трек в экопарке "Затюменский" на зиму залили в большой каток

На новой ледовой площадке, в которую превратили памп-треке в экопарке "Затюменский", будут проводить различные спортивные мероприятия и соревнования, в том числе среди семейных команд. Работать с горожанами будет инструктор.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич.

Он рассказал, что в Тюмени большую популярность набирают спартакиады по хоккею в валенках.

"Это чисто сибирский вид спорта, очень азартный, безопасный, малотравматичный и зрелищный", - подчеркнул руководитель.

В рамках проекта "Тюменский лед", добавил он, город ежегодно заливает под каток площадку размером более 2 тыс. 500 квадратных метров на четырехуровневой набережной, организует работу пункта проката. За прошлую зиму через него прошли больше 26 тыс. тюменцев.

По словам главы спортивного ведомства, всего в Тюмени будут залито 118 катков и кортов.

Напомним, общая площадь катков в районе мультицентра "Контора пароходства" и у моста Влюбленных составит 4 тыс. 400 кв. м. При условии устойчивой минусовой температуры первых гостей катки готовы будут принять в середине декабря.

Инна Кондрашкина