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В Тюмени проходит IV региональный форум-выставка #возМОЖНОсти

Общество, 09:18 02 декабря 2022

www.orci72.ru/ | Фото: www.orci72.ru/

IV региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти проходит в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 2 декабря. Он приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Спустя два года мероприятие проходит в очном формате.

Участниками станут более 1 тыс. человек – это люди с ОВЗ, представители региональных и федеральных структур, бизнеса, общественных объединений инвалидов. Около 40 организаций на выставке представят современные технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия. Юристы, адвокаты, психологи, логопеды дадут бесплатные консультации.

В рамках форума откроется ярмарка "Город мастеров", более 20 участников представят свою продукцию. Будут также работать фотозона и бьюти-зона. Пройдут занятия по адаптивным видам спорта, мастер-классы, тренинги.

Региональный форум-выставка #возМОЖНОсти впервые провели в Тюмени в 2019 году. В пандемию, в режиме онлайн в 2021 году его посетили 270 тыс. человек, в 2022 году - 420 тыс. человек.

Форум #возМОЖНОсти откроется в 9 часов и завершит работы в 16 часов. Прямую трансляцию на сайте проведет телеканал "Тюменское время".

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# люди с ОВЗ , реабилитация , форум

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