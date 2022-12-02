Тюменцам представят проекты тоннеля от улицы Дзержинского к набережной Туры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три проекта тоннеля, который свяжет первую пешеходную улицу Дзержинского и набережную Туры, разработала подрядная организация. В ближайшее время эксперты дадут им оценку. Затем их представят на обсуждение жителям Тюмени.

Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время рабочего открытия улицы 1 декабря.

"Перед проектировщиками стояла задача - связать улицу Дзержинского с набережной. Сегодня есть три варианта того, как это можно организовать, в том числе с реализацией подземного пешеходного пространства. Оно не только даст возможность доступа людям, которые прогуливаются по улице Дзержинского, комфортно и безопасно попасть на один из ярусов набережной, но в том числе решит существующие проблемы пешеходного трафика на площади у ДК "Нефтяник" и представительства ЯНАО", - сказал мэр.

Проекты рассмотрят специалисты Главного управления строительства Тюменской области, департамента транспорта. После их экспертного заключения, пройдет презентация пешеходного тоннеля жителям города.

Напомним, масштабная работа по реконструкции, модернизации ул. Дзержинского началась в марте 2022 года. Тюменская компания "Региональные строительные технологии" выполнила основной объем работ в максимально короткие сроки – до ноября 2022 года. В планах на 2023 год дальнейшее совершенствование нового креативного пространства города. Представители бизнес-сообщества займутся реставрацией домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Под реновацию попадут две многоэтажки.

Анжела Лебедева