Александру Моору подарили узбекский чапан на Тюменском экспортном форуме

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Узбекский халат-чапан – главный элемент национального костюма – подарили губернатору Тюменской области Александру Моору на Тюменском экспортном форуме 1 декабря.

Как написал глава области в своих соцсетях, во время форума прошло обсуждение поворота региональной экономики на Восток.

"Наши товары востребованы на местных рынках. Экспорт за этот год увеличится почти в два раза, и основной объём как раз приходится на страны Азии и Востока. Поблагодарил представителей Ирана, Турции и Узбекистана за сотрудничество. Коллеги в долгу не остались. Предложили окунуться в атмосферу настоящего Востока", - рассказал Александр Моор.