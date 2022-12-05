Об истории тюменского завода пластмасс в годы войны расскажут на лекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Прочный тыл завода № 636. Военная история завода "Пластмасс" пройдет в библиотеке истории города им. Текутьева 9 декабря в 17 часов. Мероприятие состоится в рамках проекта "Труженики тыла".

На встрече представят архивные списки тружеников завода пластмасс, работавших на предприятии в годы Великой Отечественной войны. Тюменка Ольга Мясникова расскажет историю своей матери, Анфисы Галактионовны Рожиной, устроившейся на завод в 1944 году. Сотрудник библиотеки истории города Дмитрий Падерин раскроет жизненный путь начальника отдела планирования завода Александра Рогозинского, сына известного в городе ссыльного журналиста Петра Рогозинского.

Организаторы проекта "Труженики тыла" предлагают тюменцам рассказать истории родственников, друзей и знакомых, трудившихся на предприятиях города в годы Великой Отечественной войны. Собранную информацию опубликуют на краеведческом портале "Город Т".