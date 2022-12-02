Чейметов: сельхозпродукция Тюменской области имеет высокий экспортный потенциал
Сельскохозяйственная продукция Тюменской области имеет высокий экспортный потенциал, заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на торжественном награждении победителей по итогам соревнования в отраслях сельского хозяйства областного АПК.
"Показатели, которых мы достигли, вызывают уважение и благодарность за ваш труд. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин на открытии птицефабрики в Исетском районе. Поздравляю всех, кто сегодня будет получать награды, передовиков и всех тех, кто не первый год работает на ниве АПК. Низкий вам поклон и глубокая благодарность!" — отметил Владимир Чейметов.
Отметим, 2 декабря в Тюмени в 16 часов в ДК "Нефтяник" концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и откроется фотовыставка "События АПК".