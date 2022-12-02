Чейметов: сельхозпродукция Тюменской области имеет высокий экспортный потенциал

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Сельскохозяйственная продукция Тюменской области имеет высокий экспортный потенциал, заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на торжественном награждении победителей по итогам соревнования в отраслях сельского хозяйства областного АПК.

"Показатели, которых мы достигли, вызывают уважение и благодарность за ваш труд. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин на открытии птицефабрики в Исетском районе. Поздравляю всех, кто сегодня будет получать награды, передовиков и всех тех, кто не первый год работает на ниве АПК. Низкий вам поклон и глубокая благодарность!" — отметил Владимир Чейметов.

Отметим, 2 декабря в Тюмени в 16 часов в ДК "Нефтяник" концерт, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и откроется фотовыставка "События АПК".