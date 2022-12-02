Узбекистан заинтересован в поставках мяса и молока из Тюменской области

| Фото: acdamate.com | Фото: acdamate.com

В поставках мяса и молочной продукции из Тюменской области заинтересован крупнейший поставщик для торговых сетей Узбекистана. Сейчас эти продукты поступают в республику из Белоруссии и Казахстана. Удовлетворить потребность рынка сможет сотрудничество с животноводческими предприятиями Тюменской области, рассказал генеральный директор компании Future-Fermers Шерзод Якубов на IV Тюменском экспортном форуме в технопарке.

"У нас свои критерии к качеству, но потребность огромная – лишь 26 процентов мяса производится в Узбекистане. Остальное импортируется из других стран", - подчеркнул бизнесмен.

Готов принять любой объем мяса от тюменских фермеров и дистрибутор натуральных продуктов и напитков SDF Naturkost. Руководитель коммерческого отдела компании Алишер Галаутдинов привез на форум образцы консервированного плова. Его готовят в Ташкенте, там же упаковывают и стерилизуют. Продукт и его реализация вызвали неподдельный интерес у тюменских предпринимателей. На площадке форума стороны обсудили варианты взаимодействия.

Отметим, что тюменские предприниматели продолжают переговоры с бизнес-делегациями из Узбекистана, Ирана и Турции 2 декабря.

Оксана Корнеенкова