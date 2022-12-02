Тюмень упомянули в девятой части новогодней комедии "Елки"

| Фото: кинокомпания «Базелевс» | Фото: кинокомпания «Базелевс»

Действие одной из новелл новогодней комедии "Елки 9", которую уже можно увидеть в кинотеатрах, разворачивается в Тюмени, сообщает кинокомпания "Базелевс".

В тюменской части Елена Валюшкина играет домохозяйку и начинающую блогершу, а роль ее мужа, который не разделяет увлечения жены, исполнил Алексей Серебряков. Это уже четвертый фильм в киноальманахе "Елки" с участием Тюмени: до этого город упоминался в шестой, седьмой и восьмой частях. Как и все предыдущие части киноальманаха, фильм "Елки 9" включает в себя несколько новелл. Персонажи разных возрастов из разных городов и деревень встречают Новый год.

"Как известно, за считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. По сюжету в разных концах страны о своем счастье мечтают и блогер-домохозяйка, и влюбленный ролевик, и даже помощница адвоката, узнавшая, что ее жених обвиняется в мошенничестве. В это же время вся деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду. Как всегда, судьбы героев переплетутся и каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства", — сообщили в кинокомпании "Базелевс".

По словам исполнителя одной из ролей фильма Евгения Кулика, истории в предыдущих "Елках" выглядели несколько отполированными, глянцевыми. В этот раз авторы захотели этот глянец убрать, сделав ставку на более понятные истории и более "народные" действующие лица.

| Фото: кинокомпания «Базелевс» | Фото: кинокомпания «Базелевс»

"У "Елок" есть миссия, которую мы считаем очень важной: в канун новогодних праздников дать возможность всем жителям нашей большой страны почувствовать единение, поверить в чудеса, во что-то доброе. Новый год — праздник, который отмечают с семьями и друзьями. Ждем вас в кинотеатрах на "Елках 9" в компании своих близких в хорошем новогоднем настроении! А если вдруг такого настроения у вас еще нет, впереди весь декабрь, чтобы прийти на "Елки 9" и им зарядиться", - сказала генеральный продюсер студии Bazelevs, продюсер "Ёлок 9" Лала Рустамова.

"Елки" — народный феномен, фильмы франшизы собрали в прокате более шести млрд рублей. Смотреть в кино под Новый год "Елки" стало доброй предпраздничной традицией. Билеты на киносеанс можно приобрести по Пушкинской карте.