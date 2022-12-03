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Чемпионат УФО определит десятку лучших бильярдистов в Тюмени

Спорт, 09:10 03 декабря 2022

Федерация бильярдного спорта Тюменской области | Фото: Федерация бильярдного спорта Тюменской области

Чемпионат Уральского федерального округа по бильярдному спорту пройдет в Тюмени 3 и 4 декабря. Состязания пройдут в дисциплине снукер 15 красных.

В соревнованиях примут участие около 30 спортсменов из Тюмени и Екатеринбурга. Ограничений по возрасту практически нет. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"В силу того, что в нашем виде спорта работает голова, глазомер, а не физическая сила, мы часто отправляем на серьезные чемпионаты совсем юных бильярдистов. Многие из них с самого детства занимаются снукером и могут составить серьезную конкуренцию взрослым спортсменам. Например, Артем Истомин занимается бильярдом с трех лет, а с 10 лет играет во взрослых турнирах. Также он входит в пятерку лучших российских игроков в направлении "снукер", - рассказал вице-президент федерации бильярдного спорта России Сергей Рябинин.

Помимо Артема Истомина Тюменскую область представят Глеб Шавлин Глеб, Данил Балакирев, София Бильденко, Александра Рябинина и другие.

Спортсмены будут соревноваться за место в сборной Уральского федерального округа для участия в Кубке России по бильярдному спорту, который пройдет с 8 по 12 декабря в Санкт-Петербурге. Округ представят 10 сильнейших бильярдистов.

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# бильярд

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