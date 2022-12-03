Как избежать ошибок при собеседовании на работу, рассказала тюменцам эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как не допустить ошибок на собеседовании, о чем говорить и как правильно зарекомендовать себя в личной беседе с работодателем. Об этом рассказала руководитель проектов HeadHunter Урал, эксперт направления "Обучение" Ольга Гибадуллина.

Она посоветовала узнать побольше о компании и самой предлагаемой должности. Изучить сайт и социальные сети предприятия, почитать новости в СМИ о нем. Это поможет оценить, действительно ли эта работа вам подходит, а также сформировать вопросы к работодателю.

"Такая подкованность всегда производит хорошее впечатление, так как демонстрирует вашу искреннюю заинтересованность в сотрудничестве с компанией. Собственные вопросы к руководству лучше предварительно записать. Спрашивать можно про зарплату, график работы, функционал, как и что устроено в компании, какие есть особенности и в связи с чем открылась вакансия.

Обычно работодатель интересуется вашей личностью. Будьте готовы рассказать о себе и своей бывшей (или нынешней) работе. Можно даже отрепетировать речь, чтобы она была краткой и содержательной, без лишних слов и слов-паразитов. Минуты три будет достаточно. При этом помните, что важнее всего обозначить свои профессиональные качества", - сказала Ольга Гибадуллина.

Иногда рекрутер спрашивает о том, кем соискатель видит себя через пять лет. Суть этого вопроса в том, чтобы понять амбиции и профессиональные стремления.

"Если ваша цель — руководящая должность, а компания ищет человека на вакансию без карьерного роста, то для работодателя это может стать знаком, что долго на одном месте вы не протянете. Или наоборот — ищут очень активного и в хорошем смысле амбициозного, кто с нуля построит подразделение, в котором на первых порах придется крутиться в одиночку, а вас устроила бы просто спокойная, стабильная работа", – объяснила эксперт.

Если вы сотрудник без опыта, то не нужно этого стесняться – демонстрируйте высокий интерес к работе и желание развиваться в профессии.

"Аналогом опыта работы могут быть стажировки и практики, участие в студенческой жизни, а также курсовые работы. Были старостой класса или группы? Обязательно упомяните этот факт, ведь это говорит о ваших лидерских качествах. Помогали соседским детям с уроками? Отлично! Значит, вы обладаете опытом репетиторства", – посоветовала специалист.

Если вы пришли трудоустраиваться поле длительного перерыва в карьере, нужно дать работодателю понять, что за это время вы не растеряли свои навыки и продолжали интересоваться профессией. Например, перевели работу во фриланс или ваше хобби близко к профессиональным задачам. Обратите внимание и на возможные курсы, которые вы проходили во время перерыва, или на чтение профессиональной литературы, пишет "Тюменская область сегодня".