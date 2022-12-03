Инициативные тюменцы стали амбассадорами "Росмолодежь.Гранты"

| Фото: группа "Конкурс проектов "Моя идея.Pro" ВКонтакте | Фото: группа "Конкурс проектов "Моя идея.Pro" ВКонтакте

Четверо тюменцев: Айгерим Укапаева, Светлана Ефимова, Федор Маслов и Павел Денисов вошли в число лучших по итогам первого конкурса "Я — амбассадор Росмолодежь.Гранты".

Молодые люди являются организаторами социальных проектов в Тюмени и победителями грантовых конкурсов Росмолодежи. Светлана Ефимова вместе с тренерами проводит мастер-классы по черлидингу в школах Ялуторовска. Федор Маслов занимается развитием сельских территорий: помогает молодежи прокачивать компетенции в сфере медиа. Павел Денисов обучает волонтеров-поисковиков новым методам работы на местах сражений Великой Отечественной войны. А Айгерим Укапаева организовала Школу модераторов и тренеров для тех, кто хотел развивать надпрофессиональные навыки и получить новую профессию.

"Мне было волнительно, когда узнала результаты конкурса. Но быть амбассадором — честь, потому что буду рассказывать о возможностях, которые могут использовать такие же инициативные ребята. Я знаю, как важно найти человека, который бы подсказал и направил. И теперь я буду тем самым проводником, который ответит на вопросы, поможет заполнить заявку и сделать проект еще лучше, глубже и значимей", — рассказала Moi-portal.ru Айгерим Укапаева.

Напомним, что на первый конкурс "Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты" заявились 250 человек из 62 регионов России. В число лучших вошли 100 участников из 49 городов: 93 победителя грантовых конкурсов "Росмолодежь.Гранты" за 2020 – 2021 годы, 4 делегата от университетов и 3 представителя НКО.