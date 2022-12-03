Стали известны результаты спринта на II этапе PARI Кубка России по биатлону в Увате

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область и Алтайский край, стал лучшим спринтером среди мужчин на этапе PARI Кубка России по биатлону в Увате.

Вторым стал Иван Колотов, представляющий Пермский край. Третьим пришел Василий Томшин из Санкт-Петербурга. Напомним, 1 декабря Томшин выиграл индивидуальную гонку в Увате.

4 декабря в рамках II этапа Кубка России по биатлону состоятся сингл-микст и смешанная эстафета.