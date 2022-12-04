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Белорусские биатлонисты признаны победителями этапа Кубка России в Увате

Спорт, 13:31 04 декабря 2022

biathlonrus.com/

Динара Алимбекова и Антон Смольский из Республики Беларусь победили в сингл-миксте на PARI Кубке России в Увате 4 декабря.

По информации Союза биатлонистов России, второе место заняла команда Тюменской области - Виктория Сливко и Вадим Истамгулов. Третьими финишировали свердловчане - Тамара Дербушева и Кирилл Бажин.

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В 14 часов 30 минут по тюменскому времени начнется смешанная эстафета. Тюменскую область представят: Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Александр Логинов и Александр Поварицын.

Всего в эстафете участвуют сборные Московской области, Москвы, Сант-Петербурга, ХМАО-Югры, ЯНАО, Башкирии, Красноярского края, Беларуси.

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# Александр Логинов , биатлон , Виктория Сливко , кубок России , Уват

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