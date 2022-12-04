28 команд участвовали в областных соревнованиях "Папа, мама, я — спортивная семья"

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

28 команд вышли в финал областных соревнований "Папа, мама, я — спортивная семья", который прошел в Тюмени 3-4 декабря. Участников оценивали в категориях, в зависимости от возраста ребенка, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Победа в возрастной группе 11-12 лет досталась семье Балтиковых из Тюмени; в возрастной категории 9-10 лет - Семья Серебряковых из Ишимского района. Победу в группе 7-8 лет отмечает семья Беляевых из Тюмени.

В Тюменской области соревнования "Папа, мама, я — спортивная семья" проводят с 2004 года. Участники проходят отборочный этап в своих муниципалитетах, после чего победители приезжают на областные состязания, где определяют самую спортивную семью.