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28 команд участвовали в областных соревнованиях "Папа, мама, я — спортивная семья"

Спорт, 17:43 04 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области

28 команд вышли в финал областных соревнований "Папа, мама, я — спортивная семья", который прошел в Тюмени 3-4 декабря. Участников оценивали в категориях, в зависимости от возраста ребенка, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Победа в возрастной группе 11-12 лет досталась семье Балтиковых из Тюмени; в возрастной категории 9-10 лет - Семья Серебряковых из Ишимского района. Победу в группе 7-8 лет отмечает семья Беляевых из Тюмени.

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области ﻿

В Тюменской области соревнования "Папа, мама, я — спортивная семья" проводят с 2004 года. Участники проходят отборочный этап в своих муниципалитетах, после чего победители приезжают на областные состязания, где определяют самую спортивную семью.

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