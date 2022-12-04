В Нижневартовске обрушились два этажа многоэтажки, есть погибшие

скриншот видео МЧС России скриншот видео МЧС России

Обрушение двух этажей в пятиэтажном доме в Нижневартовске произошло вечером 4 декабря. Четыре человека погибли, 10 спасены, эвакуировано 52 жильца, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Разбор завалов продолжается.

Губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях: "Потрясён происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. Трагедия унесла жизни нескольких человек, есть раненые. От лица жителей всей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь".