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В Нижневартовске обрушились два этажа многоэтажки, есть погибшие

Происшествия, 21:19 04 декабря 2022

скриншот видео МЧС России

Обрушение двух этажей в пятиэтажном доме в Нижневартовске произошло вечером 4 декабря. Четыре человека погибли, 10 спасены, эвакуировано 52 жильца, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Разбор завалов продолжается.

Губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях: "Потрясён происшествием, которое случилось сегодня вечером в Нижневартовске. Трагедия унесла жизни нескольких человек, есть раненые. От лица жителей всей Тюменской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Тюменская область готова оказать всю необходимую помощь".

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# Александр Моор , МЧС России , Нижневартовск , обрушение дома

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