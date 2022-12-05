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Рабочая неделя началась в Тюмени с 8-балльных пробок

Общество, 09:19 05 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пробки в 8 баллов зафиксировал в Тюмени 5 декабря сервис Яндекс.

Затруднено движение по развязкам, соединяющим микрорайоны с центром, на объездной дороге в районе Закалужской и Федюнинского, по Московскому и Червишевскому трактам, а также в районе улиц: Чаплина, Гастелло, Ленина, Герцена, Широтная, Мельникайте, Пермякова, Профсоюзная, Монтажников, Республики, 50 лет Октября, 2-ая Луговая, Мориса Тереза, Щербакова, А. Протазанова, Харьковская и др.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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# дорожное движение , пробки

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