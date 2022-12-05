Для тюменских предпринимателей организуют единый день консультаций

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Единый день консультаций для представителей бизнеса пройдет в Тюменском технопарке 13 декабря. Начало в 10 часов, сообщает региональное отделение "Деловой России".

Откроет мероприятие пленарное заседание "Цифровое взаимодействие бизнеса и власти", модератором которого выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков. Спикерами станут эксперт из Москвы, генеральный директор цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко, прокурор Тюменской области Владислав Московских, заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, директор областного департамента информатизации Станислав Логинов, руководители контрольных ведомств.

Участники обсудят текущее взаимодействие посредством новых цифровых инструментов, эффективность инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных услуг, помощь государства для бизнеса и другие вопросы. После докладов слушатели смогут задать вопросы в формате открытого микрофона.

Консультации на единой площадке проведут представители более 30 ведомств, среди которых администрация Тюмени, Роспотребнадзор, Пенсионный фонд, АО "Россети Тюмень", ООО "Тюмень Водоканал", Федеральная налоговая служба и другие.

Также можно будет получить актуальную информацию о мероприятиях, подать заявку на получение комплексных услуг.

Регистрация и подробная информация представлены на сайте edk72.ru.