На международную премию #МЫВМЕСТЕ претендуют два проекта из Тюменской области

| Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Два проекта из Тюменской области претендуют на международную премию #МЫВМЕСТЕ. Церемония награждения победителей состоится в Москве 5 декабря. За награду борются проекты "#СпасаяЖизнь" от волонтеров Тобольска и "Росводоканал Добро" из Тюмени, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Проект "#СпасаяЖизнь" представлен в категории "Волонтеры", номинации "Здоровье нации". Автором инициативы стала Наталья Выставных. Ее инициатива направлена на обучение различных возрастных и социальных групп населения Тобольска и Тобольского района оказанию первой помощи при несчастных случаях, угрожающих жизни и здоровью людей.

Проект "Росводоканал Добро" участвует в категории "Бизнес", номинации "Ответственный бизнес". Он предполагает реализацию корпоративного волонтерства для оказания всесторонней помощи нуждающимся, поддержки пожилых, помощи маломобильным людям, детям-сиротам, животным, сохранения экологии родного края.

Награждение станет частью международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ-2022". Номинанты, чьи социальные инициативы одержат победу, получат финансовую поддержку в размере 3,5 млн рублей. В этом году номинантами премии стали волонтеры из других стран мира, включая Данию, США и Зимбабве.

Форум "#МЫВМЕСТЕ – 2022" объединяет 10 тысяч участников из 89 регионов России и 45 стран мира. В состав делегации Тюменской области вошли добровольцы из разных муниципалитетов области. Их ждет насыщенная деловая, культурная и выставочная программы. Тема форума — "Партнерство ради общих целей".

Напомним, в 2021 году четыре из шести проектов тюменцев, которые прошли в финал премии, получили высокую оценку и стали призерами.