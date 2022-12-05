Тобольский центр занятости населения занял третье место на всероссийском конкурсе

| Фото: кадровый центр "Работа России" (архив) | Фото: кадровый центр "Работа России" (архив)

Центр занятости населения Тобольска и Тобольского района занял третье место по итогам первого Всероссийского конкурса в сфере занятости. Возглавляют список победителей центров занятости первого уровня (обслуживают более 50 тыс. человек) Набережные Челны и Владимир.

Среди центров занятости второго уровня (обслуживают от 10 до 50 тыс. человек) победу одержал ЦЗН Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает Минтруд России.

В первом всероссийском конкурсе в сфере занятости по трем номинациям участвовали 109 организаций и специалистов из 53 субъектов страны. В финал вышли 12 кадровых и 14 карьерных консультантов.

Эксперты отсмотрели больше 1000 фотографий офисов, скриншотов сайтов, соцсетей и информационных систем, оценили около 500 документов и сделали несколько десятков контрольных звонков в кол-центры.

Призеры и финалисты получат дипломы и специальные награды во время встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым 23 декабря.