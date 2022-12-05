Тюменский застройщик сдает дома в новом ЖК у озера Песьяное с лапомойками для собак
Застройщику "Родина" выдали заключение о соответствии на жилой квартал у оз. Песьяное в Тюмени. Дома построены по индивидуальному проекту, которым предусмотрена собственная котельная, а в местах общего пользования установлены лапомойки для животных.
Еще до сдачи объекта был решен вопрос транспортной доступности района, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
"К моменту выдачи заключения о соответствии проекту на первый дом у ЖК появились остановочный комплекс и регулируемый пешеходный переход", - рассказала инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Лариса Киюк.
Дома в ЖК "Окланд" возведены по технологии монолитно-каркасного домостроения.