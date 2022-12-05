  • 5 декабря 20225.12.2022понедельник
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский застройщик сдает дома  в новом ЖК у озера Песьяное с лапомойками для собак

Экономика, 16:43 05 декабря 2022

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Застройщику "Родина" выдали заключение о соответствии на жилой квартал у оз. Песьяное в Тюмени. Дома построены по индивидуальному проекту, которым предусмотрена собственная котельная, а в местах общего пользования установлены лапомойки для животных.

Еще до сдачи объекта был решен вопрос транспортной доступности района, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"К моменту выдачи заключения о соответствии проекту на первый дом у ЖК появились остановочный комплекс и регулируемый пешеходный переход", - рассказала инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Лариса Киюк.

Дома в ЖК "Окланд" возведены по технологии монолитно-каркасного домостроения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 05.12.2022На 10 % увеличилось количество участников взаимной торговли Тюменской области со странами ЕАЭС
17:27 05.12.2022Тюменские ученые испытывают программный комплекс для бурения на искусственном интеллекте
17:16 05.12.2022Программа бесплатной догазификации домов россиян стала бессрочной
16:43 05.12.2022Тюменский застройщик сдает дома  в новом ЖК у озера Песьяное с лапомойками для собак