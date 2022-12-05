936 клубов и 101 хор для людей пожилого возраста работают в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

936 клубных формирований и 101 хор для людей пожилого возраста и ветеранов работают в Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент культуры.

За девять месяцев 2022 года проведено более 5,8 тыс. мероприятий для людей старшего поколения. Одна из востребованных форм организации досуга – танцевальные вечера. Например, 8 декабря такой вечер состоится в ДНК "Строитель". Билеты можно купить на сайте и в кассах дворца.

Найти занятие по душе можно в районных домах культуры, а жителям областного центра в ДК "Поиск", ЦКиИ "Современник", ДКиТ "Торфяник", ДК "Водник", ДК "Орфей" и в ДНК "Строитель", на базе которого действуют восемь клубных формирований и три хора с участием ветеранов.

Людей золотого возраста ждут на культурных мероприятиях в музеях, библиотеках, концертных залах, это отличная возможность найти сообщество по интересам.