Тюменец потратил 9 тысяч рублей с чужой банковской карты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее неоднократно судимого 47-летнего жителя Тюмени задержали по подозрению в краже денег с чужой банковской карты. Он похитил ее у посетителя торгового центра, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Задержанный рассказал полицейским, что увидел, как у молодого человека из заднего кармана джинсов торчит визитница. Дождавшись удобного момента, он незаметно вытащил ее и вышел из здания.

С помощью украденной банковской карты купил продукты в разных магазинах. Когда собственник заблокировал карту, злоумышленник ее выкинул.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.