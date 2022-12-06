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Тюменец потратил 9 тысяч рублей с чужой банковской карты

Происшествия, 17:43 06 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ранее неоднократно судимого 47-летнего жителя Тюмени задержали по подозрению в краже денег с чужой банковской карты. Он похитил ее у посетителя торгового центра, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Задержанный рассказал полицейским, что увидел, как у молодого человека из заднего кармана джинсов торчит визитница. Дождавшись удобного момента, он незаметно вытащил ее и вышел из здания.

С помощью украденной банковской карты купил продукты в разных магазинах. Когда собственник заблокировал карту, злоумышленник ее выкинул.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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# банковская карта , кража

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