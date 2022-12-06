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В Тюмени браконьер выплатил штраф в 450 тыс. рублей после вмешательства пристава

Происшествия, 13:09 06 декабря 2022

rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

С тюменца взыскали 450 тысяч рублей за материальный ущерб из-за незаконной вырубки деревьев. Это произошло после вмешательства судебного пристава-исполнителя, сообщает региональное управление ФССП.

"В ходе проверки имущественного положения должника установлены внедорожник и грузовик, на которые были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия. Также направлены запросы в кредитные учреждения для установления счетов должника", - уточнили в службе судебных приставов.

Должник оплатил ущерб за нарушение лесного законодательства в полном объеме.

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# браконьер , судебные приставы

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