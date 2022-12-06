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Инфошум, дофаминовая петля: в тюменском "Космосе" открыта 3D- композиция "Techno Flora"

Общество, 15:08 06 декабря 2022

предоставлено Ксенией Бадановой

Проект "Techno Flora" представлен в МТЦ "Космос" с 1 по 20 декабря. Осмыслить влияние техногенной среды на природу и человека через создание аудиовизуальной 3D-композиции на основе метафорических языков натюрмортов vanitas и картин эпохи Возрождения – основная цель работы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала автор проекта Ксения Баданова.

"В первой работе показана проблематика информационного шума и его влияния на сознание. Во второй композиции обращено внимание на дофаминовую петлю – зависимость от лайков в соцсетях, иллюзию выбора и популярности. Третья работа демонстрирует тотальное неприятие себя, скрываемое за фильтрами, цифровыми аватарами и анонимностью", - говорит она.

В сакральном смысле цветов Ксения убедилась, изучая историю искусств. Цветы у художников – это послание, которое помогает разгадать сюжет, уверена девушка.

предоставлено Ксенией Бадановой

По словам автора проекта, самые острые проблемы цифрового мира тоже можно показать с помощью языка цветов. С первого взгляда это кажется абстрактными 3D-композициями, но это натюрморты, каждый из которых раскрывает конкретную проблему диджитал-среды.

У композиции есть QR-код, который приглашает зрителя к информационному каналу с просветительской информацией.

Проект "Techno Flora" реализован при поддержке грантового конкурса "Цех".

Анжела Лебедева

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# конкурс ЦЕХ , МТЦ Космос

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