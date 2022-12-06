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Тюменскую "Сибирь" назвали лучшим санаторием по итогам Национальной премии

Общество, 17:21 06 декабря 2022

агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: агентство туризма и продвижения Тюменской области

Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" признали лучшим санаторием страны по итогам Национальной гостиничной премии 2022 года, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Победителей определяли по итогам трех этапов голосования: потребительского, экспертного и профессионального – по 18 параметрам.

По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, санаторно-курортное направление привлекает не только с медицинско-оздоровительной, но и с туристической точки зрения.

"Отдыхающим важно извлечь из отпуска максимальную пользу. Неудивительно, что здравницы региона постепенно переходят на формат "все включено", предполагающий и питание, и лечебные процедуры, совмещенные с интересным отдыхом. Участие Siberia resort & spa в Национальной гостиничной премии как раз подчеркивает эту тенденцию", – отметила Мария Трофимова.

Всего на конкурс поступило 400 заявок из 35 регионов России. В финал премии вышли 159 номинантов, из них 38 вошли в число победителей.

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# департамент потребительского рынка , конкурс , Мария Трофимова

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