Тюменскую "Сибирь" назвали лучшим санаторием по итогам Национальной премии

| Фото: агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: агентство туризма и продвижения Тюменской области

Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" признали лучшим санаторием страны по итогам Национальной гостиничной премии 2022 года, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Победителей определяли по итогам трех этапов голосования: потребительского, экспертного и профессионального – по 18 параметрам.

По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, санаторно-курортное направление привлекает не только с медицинско-оздоровительной, но и с туристической точки зрения.

"Отдыхающим важно извлечь из отпуска максимальную пользу. Неудивительно, что здравницы региона постепенно переходят на формат "все включено", предполагающий и питание, и лечебные процедуры, совмещенные с интересным отдыхом. Участие Siberia resort & spa в Национальной гостиничной премии как раз подчеркивает эту тенденцию", – отметила Мария Трофимова.

Всего на конкурс поступило 400 заявок из 35 регионов России. В финал премии вышли 159 номинантов, из них 38 вошли в число победителей.