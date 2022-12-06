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Пять лет условно получили тобольские браконьеры за вылов сибирских осетров

Происшествия, 17:32 06 декабря 2022

Нижнеобское управление Росрыболовства | Фото: Нижнеобское управление Росрыболовства

Пять лет условно получили за вылов двух сибирских осетров браконьеры из Тобольска. Для рыбалки на Иртыше в апреле 2022 года они использовали сети, в которые и попали краснокнижные особи, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что сибирский осетр относится к исчезающим и особо ценным видам, добыча которых в России запрещена. Преступление выявлено работниками Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, которые задержали браконьеров на месте преступления, а также выпустили живую рыбу в реку.

Тобольский районный суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно каждому.

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# браконьерство , сибирский осетр

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