Пять лет условно получили тобольские браконьеры за вылов сибирских осетров

| Фото: Нижнеобское управление Росрыболовства | Фото: Нижнеобское управление Росрыболовства

Пять лет условно получили за вылов двух сибирских осетров браконьеры из Тобольска. Для рыбалки на Иртыше в апреле 2022 года они использовали сети, в которые и попали краснокнижные особи, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В ведомстве отметили, что сибирский осетр относится к исчезающим и особо ценным видам, добыча которых в России запрещена. Преступление выявлено работниками Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, которые задержали браконьеров на месте преступления, а также выпустили живую рыбу в реку.

Тобольский районный суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно каждому.