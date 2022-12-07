Семейство белых медведей привезут в Тобольск 8 декабря

| Фото: пресс-служба СУЭНКО, архив | Фото: пресс-служба СУЭНКО, архив

Семейство белых медведей СУЭНКО: маму Шишку с медвежатами Морошкой, Тучкой и Сонькой привезут в Тобольск 8 декабря.

Сверкающие огнями гирлянд, они проедут по улицам города. Администрация Тобольска отмечает, что это стало доброй традицией, которой в этом году исполнится 4 года.

В 19 часов кортеж стартует с ул. Розы Люксембург и далее проедет по улицам: Никольский взвоз – Октябрьская – Доронина – Ремезова – Комсомольский проспект – Мельникова – проспект Менделеева – Комсомольский проспект – Ремезова. Подробная карта маршрута здесь. Все путешествие займет по времени примерно 1 час.

9 декабря в 19 часов состоится праздничное мероприятие с конкурсами, аниматорами и зажиганием гирлянд на медведях. К примеру, длина гирлянд на Шишке достигает 4,8 км, на медвежатах – 2,9 км.

Напомним, в Тюмени светящиеся фигуры четырех медведей провезли по десяти улицам 1 декабря.