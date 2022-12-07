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В Тюменской области ввели 1 млн "квадратов" многоквартирного жилья с начала года

Экономика, 10:04 07 декабря 2022

ИА "Тюменская линия"

1 млн кв. метров многоквартирного жилья ввели в Тюменской области с начала 2022 года. Вместе с индивидуальным жилищным строительством ввод по данным на 7 декабря составляет 1 млн 901 тыс. кв. метров.

В Главном управлении строительства региона сообщили, что в 2022 году в Тюменской области может быть побит рекорд 2015 года, когда было построено и введено в эксплуатацию 2,13 млн кв. метров жилья.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что объемы строительных работ в 2022 году составляют 105 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В Тюменской области работают 107 застройщиков, они реализуют более 300 жилищных проектов. При этом регион остается лидером в УФО по объемам жилищного строительства.

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# Александр Моор , ИЖС , строительство жилья

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