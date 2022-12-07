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В Уватском районе открыли еще одну ледовую переправу для автомобилей

Общество, 10:59 07 декабря 2022

администрация Уватского района ВКонтакте | Фото: администрация Уватского района ВКонтакте

Ледовую переправу для автомобилей массой до 5 тонн открыли в с. Тугалово Уватского района. Здесь доступны две полосы для транспорта длиной 264 м, обустроена отдельная пешеходная дорожка шириной пять метров, сообщает администрация Уватского района.

Полосы огорожены разделительными вехами, установлены пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему и информационные знаки. Толщина льда на переправе составляет от 45 до 60 сантиметров.

Дорожное предприятие ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" продолжает работу по наращиванию пропускной способности переправы пока ее грузоподъемность не составит 50 тонн.

Напомним, ранее ледовую переправу для автомобилей открыли в с. Уват.

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# ледовая переправа , Уватский район

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