Жители Тюменской области увидят близкий Марс и полную Луну

| Фото: Старая Башня | Фото: Старая Башня

Затмение Марса Луной произойдет в ночь с 7 на 8 декабря и совпадет с полнолунием и противостоянием Красной планеты. Но затмение смогут наблюдать только жители европейской части России, тюменцы увидят близкий Марс и полную Луну, сообщает обсерватория "Старая башня".

"Уже сегодня вечером мы можем увидеть, как полная Луна подбирается к оранжевому Марсу. Это явление называется соединением. Ее слепящий свет может несколько ослабить сияние Марса, но все равно, он будет хорошо заметен слева от Луны. К утру 8 декабря они сблизятся настолько, что Луна закроет собой Марс (произойдет покрытие)! Но, к сожалению, это смогут наблюдать только жители европейской части нашей страны, потому что для нас оба светила уже зайдут за горизонт. На следующую ночь Марс будет уже справа от Луны. Предстоящие дни ожидаются морозными и ясными, поэтому не упустите возможность наблюдать близкий Марс и полную Луну", - рассказали специалисты.

Жители Земли оказались "между двух огней" на линии Солнце-Марс. Благодаря такой конфигурации, красная планета сейчас светится очень ярко. Такие оппозиции (противостояния) случаются раз в 2 года. Момент противостояния не совпадает с минимальным расстоянием, которое было между Землей и Марсом 1 декабря.